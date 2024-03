Côte d'Ivoire : au cœur du trafic de cacao

La crise inflationniste semble toucher à sa fin mais le prix de certains aliments continue de grimper. Parmi eux, celui du chocolat, à cause de récoltes catastrophiques. Très convoitées, les fèves de cacao font l'objet d'un trafic en Côte d'Ivoire.

Du cacao de contrebande est entreposé dans des centaines de sacs en pleine brousse. De l'or brun, produit en Côte d'Ivoire, que des trafiquants voulaient vendre plus cher et illégalement dans les pays voisins. Face à l'ampleur du trafic, le gouvernement ivoirien a créé une brigade de gendarmerie spécialisée de 200 hommes, déployés dans l'ouest du pays pour empêcher la sortie frauduleuse du café et du cacao.

La contrebande prospère

Armés comme pour arrêter des trafiquants de drogue, les gendarmes qui se dirigent vers le Libéria, ont été avertis par des informateurs. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. 2 millions de tonnes ont été produites en 2023, mais 150 000 tonnes se sont volatilisées. Le café mais surtout le cacao sont vendus plus chers dans les pays voisins. En Côte d'Ivoire, le prix du cacao est fixé 1,5 euros le kilo, alors qu'en Guinée et au Libéria, les prix sont libres et plus élevés. Avec des prix mondiaux qui flambent et une récolte en baisse, la contrebande prospère.