Séisme dans l’ouest de la France : la crainte de nouvelles secousses à La Laigne

Un séisme d’une magnitude de 5,8 a surpris les habitants de Charente-Maritime, vendredi 16 juin. Depuis samedi, la région est sous surveillance. Les sismologues installent des capteurs pour tenter de prévoir la prochaine secousse.

Trois jours après le séisme, Éric Beucler, sismologue au CNRS, installe de petits capteurs. L’objectif est d’enregistrer au plus vite les ondes et répliques. Après un tremblement de terre, de nouvelles secousses peuvent avoir lieu. "En installant rapidement ces capteurs, ça nous permet d’arriver à localiser toutes ses répliques, et ensuite mieux comprendre la surface qui a réellement cassée, ce qu’on appelle la zone de rupture", explique-t-il.

Une cellule psychologique à la mairie de La Laigne

À La Laigne (Charente-Maritime), une commune défigurée, la peur d’une réplique est omniprésente. Pour accompagner les habitants, une cellule psychologique s’est ouverte à la mairie. Le premier motif des consultations est la peur d’une récidive. "On assiste vraiment à une perte de repères, une perte de sécurité, et la peur de la réplique, c’est surtout ça. C’est de revivre l’évènement, et que ce soit encore plus grave", constate Laura Nellec, psychologue. En 48 heures, elle a reçu près d’une centaine de patients.