Climat : comment se forment les épisodes tornadiques ?

Une tornade s’est formée dimanche 19 juin sur trois communes en Seine-Maritime. Le point sur ces "épisodes tornadiques", qui pourraient devenir de plus en plus fréquents.

Une tornade a été filmée dans la soirée du dimanche 19 juin, dans les plaines normandes. Au lendemain de son passage, les dégâts étaient nombreux dans les communes concernées. Comment se forme une tornade ? Dans un ciel orageux, deux masses d’air se forment : une froide en altitude, et une chaude près du sol. Au milieu, un nuage d’orage apparaît. L’air chaud remonte du sol, en forme de spirale, autour de l’air froid qui descend. Les deux courants s’enroulent, ce qui créé une force d’aspiration.

Période propice entre l’été et l’automne

En France, la période propice se situe entre l’été et l’automne. "Sur un an, on a un peu près entre 20 et 40, certaines années 50 tornades", explique Jérôme Cerisier, météorologue chez Weather Solutions. À cause du réchauffement climatique, les orages seront plus nombreux. "Le problème, c’est la fréquence. Est-ce qu’on aura plus de phénomènes, mais avec la même intensité, ou le même nombre de phénomènes, mais plus intense ? Ça, on ne peut pas répondre", commente Davide Faranda, climatologue. La France ne dispose de système d’alerte spécifique.