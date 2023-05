Intempéries : une commune du Puy-de-Dôme dévastée par une coulée de boue

Dans le Puy-de-Dôme, la commune de Champeix a été dévastée par une coulée de boue, dimanche 28 mai. Dans le village, les habitants sont encore sous le choc.

À Champeix (Puy-de-Dôme), dimanche 28 mai, une gigantesque coulée de boue dévale et emporte tout sur son passage. Les rues du petit village se transforment en rivière. D’après le maire, en 45 minutes seulement, il est tombé pas moins de 66 litres d’eau au mètre carré. Le torrent était si fort qu’une route n’a pas résisté. Lundi 29 mai, au matin, la tâche était immense, les habitants nettoient la boue avant qu’elle ne sèche. Ils sont abasourdis. "On a beaucoup d’anxiété. On se dit que c’est la fin du monde. On a l’impression que la maison va partir", témoigne une femme.

Une cellule de crise

Plusieurs caves et commerces ont été envahis, comme l’atelier d’un homme, où l’eau est montée jusqu’à un mètre. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés. Il n’y a pas eu de victimes, mais dans les rues, tout est dévasté. Le maire n’a jamais vu ça. Encore sidéré, il va demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Une cellule de crise a été mise en place pour recevoir les victimes touchées par ces violentes intempéries.