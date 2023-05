Famille : 825 cousins réunis pour une fête dans le Nord

Dans le Nord, une cousinade géante a rassemblé 825 membres d'une même famille. La tradition de ce grand rassemblement remonte à 1898. Reportage.

Il a fallu louer l’un des plus gros lycées de la région pour les rassembler et prendre de la hauteur pour la photo de famille. Parmi ces 825 cousins, on retrouve des générations d’écart, comme entre Madeleine, 97 ans, et la dernière-née. L’enjeu de ces cousinades est de se réunir et de respecter le vœu testamentaire de Charles-Louis Deffontaines et Louise Maës, deux agriculteurs du Nord attachés à la famille. Un véritable challenge pour leurs descendants.

4 350 descendants

La rosace généalogique rassemble, aujourd’hui, 4 350 descendants, dont 3 939 encore en vie. "C’est des valeurs qu’on a. J’ai toujours entendu : 'Rassemblez-vous. Essayez de vous rendre des services'", indique Ludovic Deffontaines, l’un des descendants de Charles-Louis. Aujourd’hui, les descendants vivent dans le monde entier, dont une partie se réunit dans le Nord tous les quatre ans, à l’occasion d’une photo souvenir.