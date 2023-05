Turquie : Erdogan est réélu président pour un troisième mandat

Avec plus de 52% des voix, l'insubmersible Recep Tayyip Erdogan a été réélu président en Turquie. Après déjà 20 ans passés au pouvoir, il repart donc pour un nouveau mandat de cinq ans, alors que les sondages le donnaient perdant avant le premier tour. Ses opposants se disent écœurés.

Une foule en liesse à Ankara (Turquie) fête les cinq ans de plus au pouvoir de celui qu’ils qualifient de père de la nation. Après 20 ans, Erdogan est toujours maître de la Turquie. Sa nouvelle victoire signe celle des ultranationalistes, exaltés au soir du dimanche 28 mai dans les rues d’Istanbul. Erdogan a chanté, s’est moqué de son adversaire et a interpellé ses partisans : "Il est temps de s’unir et de se rassembler autour de nos objectifs et de nos rêves nationaux."

Erdogan dans la continuité de son règne

À l’heure du thé, l’opposition fait grise mine et craint l’autoritarisme. "Recep Tayyip Erdogan va probablement s’inscrire dans la continuité de ce qu’on appelle aujourd’hui son règne et il a encore de l’appétit. L’année prochaine aux municipales, il veut reprendre à l’opposition la ville d’Istanbul", précise la journaliste Agnès Vahramian, envoyée spéciale en Turquie.