Intempéries : tornades, crues, routes coupées… les traces laissées par la tempête Kirk

Toute la France a été touchée par des vents violents et des inondations d'ouest en est. 9000 foyers sont toujours privés d'électricité, vendredi 11 octobre.

Au plus fort de sa crue, la rivière Yvette envahit les rues de Longjumeau (Essonne). Les pompiers évacuent 40 personnes pour les mettre en sécurité. "Il y a du débit. On peut imaginer que les gens, s'ils sortaient de chez eux, pourraient être emportés par le courant", explique le commandant Fabien Dumont, de la SDIS de l'Essonne. 40 km plus loin dans le département, l'eau commence à encercler les immeubles d'une résidence. Excédés, certains riverains songent à déménager.

Un hôpital évacué

Dans l'Aisne, une famille dégage sa voiture, immergée dans plus de 50 cm d'eau. C'est le deuxième jour de nettoyage pour la commune de Coulonges-Cohan. En Haute-Saône, jeudi 10 octobre, une tornade est apparue dans le ciel et a balayé un village en quelques minutes. Plusieurs voitures ont été abîmées et les toits de neuf maisons ont été endommagés, sans faire de blessés. La cave d'un hôpital à Vendôme est déjà inondée et l'eau va continuer à monter jusqu'à 2m60 le lendemain. 80 malades sont évacués en ce moment dont 15 en réanimation.

