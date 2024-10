Ouragan Milton : la Floride dévastée par les vents et les eaux se remet à peine de la catastrophe

Après le passage de l'ouragan Milton, la Floride reprend son souffle. Au moins 11 personnes sont décédées. Les dégâts matériels sont considérables.

Plus de 24 heures après le passage de l'ouragan Milton, une partie de la Floride reste sous les eaux. Un quartier au nord de Tampa a des airs de marécage insalubre. Par endroits, l'eau est montée de près de trois mètres. Dans ce chaos indescriptible, les secouristes retrouvent un adolescent de 14 ans qui semble perdu sur une palette à la dérive. Heureusement, il est secouru à temps. Autre miracle, un pêcheur dont le bateau a coulé lors du passage de l'ouragan. Pour survivre en pleine mer, il est resté accroché à son réfrigérateur flottant à la surface.

Des dégâts considérables

L'ouragan a balayé l'État de Floride d'est en ouest, causant au moins une dizaine de morts et d'immenses dégâts. De nombreuses maisons ont été gravement endommagées par des vents à plus de 200 km/h. Une famille de sept personnes a été évacuée pendant l'ouragan. Lors de son retour sur les lieux, ils découvrent leur maison ravagée : "Mon mari a pleuré, j'ai pleuré. On n'arrivait pas à y croire. On sait comment ça se passe d'habitude, on sait qu'il y a des dégâts avec l'eau mais jamais comme ça". Les autorités estiment que la tempête Milton aurait pu être bien plus grave.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.