Énergie : la TVA sur les chaudières à gaz va passer de 5,5% à 20%

Parmi les mesures du gouvernement qui pourraient être mises en place pour faire des économies, figure la fin de l'avantage fiscal des chaudières à gaz. La TVA va passer de 5,5% à 20%. Quelles conséquences cette hausse aura-t-elle sur la facture ?

Les travaux viennent de commencer dans un pavillon en région parisienne. Jean-Pierre Réa, retraité, change sa chaudière à gaz vieille de 20 ans pour un modèle plus moderne. Sa chaudière lui a coûté 5000 euros avec une TVA réduite à 5,5%. Le gouvernement veut remonter la taxe à 20%. Avec cette mesure, son nouvel équipement lui aurait coûté plus de 700 euros supplémentaires.

Un risque de précarité énergétique

L'augmentation de la TVA est une mauvaise nouvelle pour les particuliers et les installateurs. Pour Lionel Roux, président de la société SMEC, ses clients vont soit "être obligés de prendre un modèle moins performant", soit "renoncer au remplacement d'un appareil et se retrouver dans un système de précarité énergétique". Malgré les aides, la pompe à chaleur reste plus chère, mais la chaudière est plus polluante. Elle émet quatre fois plus de gaz à effet de serre à consommation équivalente.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus