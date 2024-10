Culture : les cafés et bistrots classés au patrimoine culturel français

Le ministère de la Culture vient d'inscrire les pratiques sociales et culturelles des cafés et bistrots de France à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français.

Se rendre au café ou au bistrot le matin pour certains c’est une habitude ou rituel pour commencer la journée. Deux amis se sont rencontrés ici dans un établissement en plein centre de Strasbourg il y a 20 ans. Depuis c’est un rendez-vous quotidien. "On a plaisir à se retrouver, à blaguer. On parle de tout et de rien", explique l’un des deux amis. En septembre, ces pratiques sociales et culturelles dans les bistrots et cafés de France ont été inscrites au patrimoine culturel immatériel.

La convivialité

Quand l’on évoque, les bistrots nous font penser aux nappes à carreaux ou aux chaises en rotin. Mais le comité du Patrimoine ethnologique et immatériel du ministère de la Culture insiste sur la convivialité " liée à la mixité sociale " ou encore sur les nombreuses activités sociales ou culturelles dont les bistros et cafés sont souvent le théâtre : conférences, expositions, rencontres…

