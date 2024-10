Tourisme : à la découverte de Belle-Île-en-Mer

La plus grande des terres des îles du Ponant, Belle-Île-en-Mer (Morbihan) attire de nombreux curieux.

Belle-Île, on la reconnait dès notre arrivée par bateau. Paysages verdoyants et ville multicolore et parfois des surprises sur le port. Une voiture qui nous conduit quelques décennies en arrière. Il n’y a pas que ce bolide qui est d’époque. Tablier, moustache, peinture et bretelle, c’est l’assurance d’une façade authentique.

Une devanture désuète

Du bout de son pinceau, Tristan, 34 ans, nous plonge dans le passé. Celui des peintres en lettre et leurs gestes presque oubliés. "Tout est fait à mains levées, je n’ai pas le droit à l’erreur. Je peux éventuellement nettoyer, mais c’est très délicat", explique-t-il. Bérénice vient d’ouvrir son commerce. Une cave à bière dans le centre-ville. Elle tenait absolument à sa devanture désuète. Un peu plus cher qu’une enseigne classique, mais le travail de Tristan dure beaucoup plus longtemps.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.