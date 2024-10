Vie étudiante : des logements abordables à la ferme de plus en plus demandés

De plus en plus d'étudiants se tournent vers les campus verts. Il s'agit de logements à la ferme au contact de la nature et des animaux. Ils sont entre 20 et 30 % moins chers qu'un logement étudiant classique.

Pour sa première année à l'université, Emma a choisi de vivre dans un campus vert, champêtre et au contact des animaux. "C'est très plaisant. Je vis à la campagne donc je suis clairement habituée à cet environnement et donc je m'y plais beaucoup", se réjouit-elle. Depuis quelques jours, elle s'est installée dans une ancienne ferme, un appartement de 25 mètres carrés fraîchement rénové. Dans ce logement, elle va pouvoir étudier au grand calme et à petit prix. Le duplex au cadre verdoyant ne lui coûte que 358 euros par mois.

Quelques contreparties

En moyenne, les loyers sont 20 à 30 % moins chers qu'un logement étudiant classique. Des tarifs attrayants qui séduisent de plus en plus d'étudiants. À l'instar de Pauline qui loue un logement à 20 minutes de route de sa faculté. Seule contrepartie de ces logements donc, il faut prendre sa voiture pour se rendre à l'université. "Forcément, on a accès à moins de choses comme les magasins, les centres commerciaux... mais pour ma part, je préfère être à la campagne et faire un peu plus de trajet", explique-t-elle. Elle a gagné en sérénité et aussi en pouvoir d'achat.

