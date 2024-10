Budget 2025 : l'amertume des retraités face au report de la revalorisation des retraites

Parmi les mesures proposées par le gouvernement dans le Projet de loi de finances 2025, figure le report de six mois de la hausse des pensions des retraites de base. Le gouvernement espère ainsi réaliser près de quatre milliards d'euros d'économies. Quelles seraient les conséquences pour les 14 millions de retraités qui seraient concernés ?

Dans un boulodrome dijonnais, de nombreux retraités se réunissent. Leurs pensions ne seront pas revalorisées le 1er janvier prochain comme prévu, mais le 1er juillet. 2024. Cette mesure, envisagée dans le projet de Budget 2025, passe mal : "Il est anormal d'attendre encore six mois. Tous les mois, nous devons manger, tous les mois nous recevons la retraite et tous les mois, les prix augmentent", déplore Michel.

Un pouvoir d'achat qui ne cesse de diminuer

Non loin de là, Alain, ancien ouvrier et ancien commercial à la retraite, fait ses comptes. Voilà 17 ans qu'il est à la retraite. Il touche 1 700 euros et il espérait avoir un peu plus dès le 1er janvier : "Je m'attendais à arriver à une somme proche de 2 000 euros. J'attendais que mon pouvoir d'achat suive au moins l'inflation." Mais le pouvoir d'achat ne s'est pas amélioré. À Montdidier dans la Somme, Madeleine, retraitée de 74 ans, note toutes ses dépenses. Une nécessité avec ses 1 200 euros de retraite par mois.

