Lyon : des galeries souterraines de près de 2 000 ans fascinent les habitants et les archéologues

À Lyon, dans le Rhône, une face cachée de la ville des lumières se dévoile sous terre dans des galeries souterraines construites à l'époque gallo-romaine. Découvertes dans les années 1960, elles suscitent la curiosité de toute la ville.

Au cœur de Lyon (Rhône), sous le quartier de la Croix-Rousse, se cachent des galeries souterraines. Une sorte de labyrinthe creusé il y a près de 2 000 ans. Elles ont été redécouvertes dans les années 1960. Composé d'une trentaine de tunnels, le dédale ressemble à des arêtes de poisson qui s'étend entre le fleuve du Rhône et le plateau de la Croix-Rousse. Mais à quoi pouvaient-elles bien servir ? De nombreuses théories existent à ce sujet : sanctuaire religieux, bibliothèque, cache d'un trésor des Templiers...

Un site interdit au public

Le chantier en lui-même a été considérable pour l'époque avec plus d'un kilomètre de galeries horizontales et environ 840 mètres de puits. Sur les parois des murs, il est possible de trouver des traces de doigts et des graffitis datant de l'Antiquité. Trop sombre et difficile à pratiquer aujourd'hui, il est interdit de visiter les arêtes de poisson de Lyon. Toutefois, leur légende attise la curiosité de nombreux Lyonnais.

