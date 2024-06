Intempéries : en Isère, un village sinistré et des évacuations en hélicoptère après un violent orage

Dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 juin, un torrent a emporté un pont et un chalet près de Saint-Christophe-en-Oisans, dans l'Isère. Un mélange de flots et de boue a envahi le hameau, une commune désormais isolée.

Le village de Saint-Christophe-en-Oisans (Isère), coupé du monde, est devenu le lit d’un torrent d’eau et de roche, qui descend de la montagne et déferle. Depuis un hélicoptère, une équipe de France Télévisions observe une maison éventrée par la force du courant. D’autres habitations sont presque submergées, les routes sont remplies de boue. L'engin de la sécurité civile multiplie les rotations. Au moins une centaine d’habitants a été secourue.

Le Vénéon a débordé

Avec les forts orages, le Vénéon a débordé et submergé la route par endroits. Sur le hameau de La Bérarde (Isère), haut lieu de départ des alpinistes, le torrent a emporté le pont et envahi la commune. À 4 kilomètres, un autre hameau est coupé du monde. Il est encore épargné par les inondations, même si la rivière est en furie, menaçante. "Hier soir, on se doutait qu’il y allait avoir quelque chose de terrible. (…) On entendait le bruit des rochers qui étaient roulés par la rivière", témoigne une habitante. Les autorités inspectent chaque refuge et habitation, afin de vérifier que personne n’est en péril.