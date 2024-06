Sécheresse : l’eau du Rhône au secours des Pyrénées-Orientales ?

Depuis deux ans, les Pyrénées-Orientales font face à une sécheresse historique. La région a peut-être une solution : prolonger le projet "Aqua Domitia", qui transporte l'eau du Rhône. Problème : seulement jusqu'à Béziers, qui se trouve à 150 kilomètres de Perpignan.

D’un côté, un paysage brûlé par plus de deux ans de sécheresse. De l’autre, à 300 km de là, le plus puissant des fleuves français : le Rhône. Certains imaginent acheminer son eau jusqu’aux Pyrénées-Orientales pour arroser les cultures, à travers le projet "Aqua Domitia". À Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), Pierre de Balanda, agriculteur, y est favorable. Ses rendements ont baissé de 80% à cause du manque de pluie et des restrictions d’eau. "Si Aqua Domitia se fait, mon exploitation aussi survivra", assure-t-il.

Une ressource abondante

Cette déviation du Rhône existe déjà en partie. L’eau est pompée à Arles (Bouches-du-Rhône) et acheminée par un canal et des tuyaux souterrains jusqu’à Béziers (Hérault). L’idée serait de prolonger les canalisations jusqu’à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 150 km plus au Sud. "Aujourd’hui, au maximum, on prélève 150 000 millions de m3 par an dans le Rhône, alors que chaque année, c’est 54 milliards de m3 qui s’écoulent dans la mer", explique Fabrice Verdier, conseiller régional Occitane et président de la Compagnie d’aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc. Le projet demanderait toutefois au moins 10 ans de travaux, ce qui est trop long pour certains agriculteurs.

