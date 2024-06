Pyrénées-Orientales : à la découverte de Llivia, une ville catalane enclavée

Le 13 Heures vous emmène à la découverte d’une petite ville catalane enclavée. Officiellement espagnole, la commune fait de sa curiosité un atout touristique des Pyrénées-Orientales.

Dans les Pyrénées-Orientales, Llivia est un village officiellement catalan, enclavé en plein territoire français. Les premiers à le revendiquer, ce sont les habitants de la commune. "On a un pied en Espagne et un pied en France, mais ici personne ne se sent en France", assure l’une d’entre eux. Cette curiosité est due à une erreur de dénomination dans le traité des Pyrénées qui date du XVIIe siècle. Désormais, la ville en fait un atout touristique.

Des relations de bon voisinage avec les communes françaises

Llivia fonctionne comme n’importe quelle ville espagnole. Les panneaux sont en langue locale. La mairie, l’école et les services publics le sont aussi. On a parfois du mal à s’y retrouver. Par exemple, une route neutre à la sortie du village est à la fois française et espagnole. De son côté, la ville de Llivia assure vivre des relations de bon voisinage avec les communes françaises qui l’entoure.