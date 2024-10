Intempéries : comment expliquer l'intensité des récentes précipitations ?

L'épisode cévenol qui a frappé l'Ardèche a été le plus intense jamais enregistré sur deux jours. Comment expliquer l'intensité des intempéries qui ont touché plusieurs départements français ? Le 20 Heures s'est penché sur la question.

L'Ardèche a connu l'épisode cévenol le plus intense jamais enregistré sur deux jours. 686 millimètres sont tombés à Loubaresse, l'équivalent de plus de deux mois de pluie, comme une mousson tropicale selon les habitants. Comment expliquer ce phénomène ? Une masse d'air chaud venue des tropiques arrive au-dessus de la Méditerranée déjà chaude, l'eau s'évapore, des nuages chargés d'humidité se forment et percutent l'air froid des reliefs. Les nuages stagnent et engendrent de fortes pluies.



Un phénomène aggravé par le réchauffement climatique

Ce phénomène est aggravé par le réchauffement climatique. Avec un air plus chaud, il y a plus d'humidité dans l'air, et donc encore plus d'eau qui retombe. Un événement amplifié par les fortes pluies des derniers mois, car les sols étaient déjà gorgés d'eau. Les intempéries dans le sud n'ont pas fait de victimes, car pour s'adapter à ce climat qui change, les autorités ont, entre autres, mis en place des systèmes d'alerte, comme des sirènes ou des SMS. Selon Météo-France, il est encore difficile de prévoir avec une grande exactitude l'intensité et la localisation précise de ces épisodes.



