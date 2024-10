Commerces : les bouchers se réinventent

Entre concepts innovants, promotion sur les réseaux sociaux ou vente de mets particuliers, les bouchers dépoussièrent leur image pour attirer une nouvelle clientèle.

Boule à facettes, musique entraînante, boissons rafraîchissantes… Près de Rennes (Ille-et-Vilaine), une boucherie nouvelle génération propose aux clients d'acheter, mais aussi de déguster. Mathis Durand, boucher chez "Dandy butcher", a créé ce concept en 2021, car il voulait casser les clichés. "Ça donne une image beaucoup plus jeune à la boucherie", explique-t-il. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de bouchers veulent dépoussiérer l'image d'un métier ancestral et faire face à une baisse de la consommation de viande.

Des produits disponibles à la livraison

À Paris, un salarié de la Boucherie moderne réalise une vidéo promotionnelle pour le compte Instagram du magasin. Pour maximiser ses ventes, la boucherie propose également ses produits à la livraison via trois applications. En magasin, les clients préfèrent acheter moins souvent, mais de la viande de qualité. Dans ce commerce, les viandes maturées représentent 30% du chiffre d'affaires.

