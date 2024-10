Paris 2024 : comment se passe l'après Jeux olympiques pour les athlètes ?

Après les Jeux olympiques, certains athlètes se sont accordés des vacances tandis que certains se lancent de nouvelles aventures. Le journaliste Alexandre Boyon détaille ces possibilités sur le plateau du 20 Heures, vendredi 18 octobre.

L'après Jeux olympiques n'a pas été le même pour tous les athlètes. Après son sacre avec l'Équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont s'est "offert du bon temps à Ibiza et en Californie où il a croisé d’autres méga stars du sport mondial comme le basketteur LeBron James", explique Alexandre Boyon, présent sur le plateau du 20 Heures, vendredi 18 octobre. Pour d'autres sportifs, l'après Jeux a été plus difficile, comme pour Mathilde Gros, héroïne des championnats du monde de Saint-Quentin-en-Yvelines en 2022.

La santé mentale au cœur des préoccupations

Passée à côté des Jeux olympiques de Paris 2024, la championne a confié avoir fait une dépression. La santé mentale n'est plus un sujet tabou. "Elle est plus que jamais au cœur des préoccupations des athlètes et de leur entourage. Il faut savoir se régénérer, s'oxygéner", détaille Alexandre Boyon qui prend l'exemple de la judokate Amandine Buchard, médaillée individuelle et championne olympique par équipe à Paris, qui a décidé de prendre une licence de rugby.

Regardez l'intégralité de la chronique dans la vidéo ci-dessus.