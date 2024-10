Vacances de la Toussaint : des escapades de plus en plus coûteuses

Alors que s'ouvrent les vacances de la Toussaint, force est de constater que partir coûte de plus en plus cher, que ce soit dans un camping, un hôtel, un parc de loisirs ou aux sports d'hiver. Les Français s'adaptent en économisant ou en optant pour des séjours plus courts.

Camping, parc de loisirs, hôtel ou bien sports d'hiver : quelle que soit l'option choisie, partir en vacances coûte de plus en plus cher. Pour s'offrir un séjour dans le parc d'attractions Futuroscope près de Poitiers (Vienne), un couple de Picardie a dû économiser. En quatre ans, le prix d'un billet d'entrée a bondi, passant de 36 euros à 44 euros minimum, soit près de 25% d'augmentation. Une hausse comparable à celle de Disneyland Paris ou encore du Parc Astérix. Face à la hausse du budget loisirs, un père de deux enfants a opté pour un séjour plus court au Futuroscope, et ils ne déjeunent pas à midi.

Des réservations en hausse à la Toussaint

Côté hébergement, la facture s'envole aussi, avec une hausse de 30% en moyenne depuis 2019 du prix d'une nuitée dans l'hôtellerie. Pour les vacances de la Toussaint, il faudra payer plus qu'en 2023 dans un hôtel de la Vienne. Une augmentation liée à l'envolée des prix de l'énergie. Malgré des tarifs plus élevés, les réservations à la Toussaint sont en hausse. Les Français pourraient être plus nombreux à partir qu'en 2023.

