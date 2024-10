Musique : six ans après sa mort, Charles Aznavour fascine encore les nouvelles générations

Charles Aznavour continue d'inspirer les nouvelles générations d'artistes, qui font notamment vivre son répertoire sur les réseaux sociaux. Il sera prochainement incarné au cinéma par Tahar Rahim, dans un film retraçant son histoire.

La nouvelle génération de chanteurs savoure toujours les mots de Charles Aznavour, six ans après sa mort. "Il arrive vraiment à mettre des mots sur quelque chose qui est très intime", confie la chanteuse Yael Naïm, tandis que Grand Corps Malade explique qu'"il a de l'avance sur son temps". L'artiste est aujourd'hui incarné au cinéma, sous les traits d'un Tahar Rahim méconnaissable.

Un artiste qui en a mis d'autres en lumière

Aznavour a traversé les époques. À 24 ans, la chanteuse Solann se réapproprie "La Bohème", une chanson de 1965. Comme lui, elle est d'origine arménienne, et sa musique a bercé son enfance, avant qu'elle se fasse connaître sur les réseaux sociaux grâce à une de ses reprises. "C'est la plus "cliché" mais c'est aussi la plus belle. Maintenant, c'est un peu doudou, pour moi", explique-t-elle. "Dans "Je m'voyais déjà", ça me parle forcément, cette envie de grandeur et le fait de se dire "oui, mais doucement quand même". Ça te rappelle de ne pas trop t'imaginer de grandes choses." Le chanteur a d'ailleurs souvent mis en lumière les nouveaux talents, notamment Johnny Hallyday.



