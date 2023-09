Inondations : d'importantes pluies font au moins deux morts et un disparu à Hong Kong

Hong Kong a été frappée par d'importantes intempéries dans la soirée du jeudi 7 septembre. Il y a pour le moment deux morts et un disparu, selon les services de santé de la ville.

Dans la soirée du jeudi 7 septembre, la ville de Hong Kong s'est retrouvée submergée en un rien de temps, et ses routes se sont transformées en rivières. De nombreux conducteurs se sont retrouvés coincés dans leurs voitures, surpris par la soudaine montée des eaux. Il est tombé plus de 15 centimètres de pluie en une heure, jeudi soir, obligeant les secours à intervenir dans des conditions délicates. Selon les services de santé de la ville, il y a pour le moment deux morts et un disparu.

Une métropole en grande partie paralysée

Vendredi matin, la métropole est en grande partie paralysée. De nombreux magasins sont inondés. Hong Kong est régulièrement confrontée à des tempêtes tropicales, mais jamais la ville n'avait connue de telles précipitations, provoquées par les effets du typhon Haikui, qui a balayé la région en début de semaine. Autour de la ville, les pluies ont provoqué des éboulements spectaculaires et bloqué les routes. La région de Hong Kong et du sud-est de l'Asie a connu plusieurs épisodes météorologiques extrêmes cet été et des températures record. Des événements amplifiés, selon les scientifiques, par le changement climatique.