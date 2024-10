Ouragan Milton : le sud-est des Etats-Unis touché par de multiples ouragans depuis 20 ans

La Floride, toujours sur le qui-vive avant l'arrivée de l'ouragan Milton qui devrait toucher terre dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 octobre. Cet ouragan pourrait être "la pire tempête" à frapper cette péninsule en un siècle, selon les mots du président américain Joe Biden. Il a été classé de catégorie 5 sur l'échelle Saffir-Simpson, c'est l'échelon le plus élevé. Les ouragans se succèdent ces vingt dernières années au sud-est des Etats-Unis, de la Louisiane à la Caroline du Nord en passant par la Floride, et plus largement le golfe du Mexique, et Cuba.

Remontons en 2005, lorsque l'ouragan Katrina avait dévasté, notamment, la Nouvelle-Orléans en Louisane. C'était l'épisode le plus meurtrier des Etats-Unis en un demi-siècle. Il avait fait plus de 1 800 morts et 150 000 sinistrés. Après son passage, un tiers des habitants n'était jamais revenu chez eux et s'était déplacé de façon permanente.

L'ouragan Hélène, le plus meurtrier depuis Katrina

En 2017, c'est l'ouragan Irma qui a ravagé la Floride, Saint-Martin, et Cuba. Les coûts estimés des dégâts étaient de 100 milliards de dollars. Six millions d'habitants avaient dû être évacués dans le seul Etat de Floride.

À peine deux ans plus tard, en 2019, Dorian touche terre aux Bahamas, au sud de la Floride. Des centaines de personnes sont portées disparues et on déplore plusieurs dizaines de morts. En septembre 2022, c'est l'ouragan Ian qui balaye la Floride. C'est le deuxième ouragan le plus coûteux avec 60 milliards de dollars de dégâts.

En 2023, les Etats-Unis ont subi l'ouragan Idalia. Des milliers de foyers sont privés d'électricité, et deux personnes sont mortes. Il y a quelques jours à peine, fin septembre 2024, l'ouragan Hélène a provoqué des dégâts considérables dans six Etats du sud du pays et devient l'épisode le plus meurtrier aux Etats-Unis depuis Katrina, avec 130 morts.

Des ouragans de plus en plus puissants avec le réchauffement climatique

Les cyclones se nourrissent de la chaleur des océans et de l'humidité dans l'atmosphère, en hausse constante. Le GIEC, groupe d'experts sur le climat, fait même un lien direct entre hausse des températures mondiales et intensité des cyclones.

Au début de l'année 2024, des scientifiques ont même suggéré de créer une sixième catégorie sur l'échelle de Saffir-Simpson, l'outil qui permet de mesurer l'intensité des ouragans. Elle concernerait les épisodes avec des vents qui dépassent les 309 km/h. Ils sont de plus en plus fréquents.



Près de 200 cyclones ont été recensés à travers le monde de 1980 à 2021. Parmi eux, cinq entrent déjà dans ce sixième échelon, pour l'instant fictif. Ils se sont tous produits après 2013.