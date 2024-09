États-Unis : l'ouragan Hélène sème le chaos dans le sud-est du pays

L'ouragan Hélène continue de sévir dans le sud des États-Unis. Les dégâts sont considérables et le bilan humain s'alourdit, plus de 40 personnes sont décédées.

À Keaton Beach (Floride), samedi 28 septembre, il ne reste plus rien ou presque. La ville a été balayée par des vents de plus de 220 km/h(Nouvelle fenêtre). À Cedar Key, c'est la troisième fois en un an que le commerce d'une habitante est frappé par un ouragan. "Je ne sais pas comment on va se relever", se désole-t-elle.

Des quartiers submergés

À plus d'une centaine de kilomètres de là, l'ouragan a provoqué des pluies diluviennes et des inondations. Une cinquantaine de personnes ont trouvé refuge sur le toit d'un hôpital du Tennessee avant d'être secourues. En Caroline du Nord, des maisons entières ont été emportées par la crue. Dans un centre-ville, des commerces et des habitations sont presque submergés. "Il est rare de voir les vents et les pluies des ouragans venir aussi loin à l'intérieur des terres", affirme un homme. La Caroline du Nord vient de connaître une des pires tempêtes de son histoire. L'ouragan a fait au moins 44 morts dans cinq États du sud-est des États-Unis.

