EN IMAGES. Les ravages de l'ouragan Ian en Floride

Affaibli depuis vendredi après-midi, l'ouragan qui a ravagé la Floride jeudi, a touché la Caroline du Sud et du Nord, provoquant des inondations.

L'ouragan Ian pourrait avoir causé les "pires" destructions de l'histoire des Etats-Unis, a déclaré le président américain Joe Biden, vendredi 30 septembre. Le phénomène météorologique, de catégorie 4, a ravagé la Floride jeudi, faisant au moins 23 morts, selon le bilan des autorités de l'Etat. La plupart étaient des personnes âgées, mortes noyées.

Les vents et les pluies diluviennes ont provoqué de fortes inondations, piégeant notamment les habitants chez eux à Fort Myers, "épicentre" de l'ouragan selon le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Samedi matin, 1,3 million de personnes restaient privées d'électricité, selon site spécialisé PowerOutage. Retombé en catégorie 1, sur une échelle de 5, l'ouragan Ian a touché la Caroline du Sud et du Nord vendredi, provoquant des inondations et des vents allant jusqu'à 140 km/h. Il devrait se dissiper dans la nuit de samedi.