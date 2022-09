Ouragan Ian : en Floride, la ville de Fort Myers dévastée

Aux États-Unis, parmi les villes de Floride les plus touchées par l'ouragan Ian, se trouve Fort Myers. Les habitants y sont privés de courant, comme 2,5 millions de foyers en Floride, jeudi 29 septembre. Le vent a déraciné les arbres et arraché les poteaux électriques.

À l'entrée de Fort Myers (Floride, États-Unis), jeudi 29 septembre, se trouve, sur la route, un bateau déposé par les vents extrêmes et les vagues submersives. La ville a été l'un des secteurs les plus touchés par l'ouragan Ian. La marina est entièrement dévastée. Un yacht a été littéralement transporté sur des dizaines de mètres sur la terre ferme par la violence des éléments. Un autre homme habitait sur son bateau. Il ne lui reste plus de ce bateau qu'un t-shirt sur lequel une photo du navire est imprimée.

Des maisons qui ne sont pas assurées

Des quartiers aisés jusqu'aux lotissements populaires, de nombreux habitants avaient heureusement écouté les consignes d'évacuation. Une famille a passé la nuit dans un refuge, et vient constater les dégâts : c'est une vie d'économies et d'investissements emportée. Dans un autre quartier, des voisins s'entraident. "La reconstruction prendra des semaines, et pour un bon nombre d'habitants ici, en Floride, il faudra repartir de zéro, car comme souvent aux États-Unis, beaucoup de ces maisons ne sont pas assurées", conclut le journaliste Loïc de la Mornais, envoyé spécial à Fort Myers.