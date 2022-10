Etats-Unis : l'ouragan Ian a fait au moins 23 morts après son passage en Floride

Deux jours après la fin du passage de l'ouragan Ian sur l'Etat de Floride (Etats-Unis), l'eau ne s'est pas encore retirée, mais l'heure est au bilan. Les inondations et les vents violents ont fait au moins 23 morts, ont annoncé les autorités floridiennes, vendredi 30 septembre.

La plupart de ces victimes sont mortes noyées, et une grande majorité étaient des personnes âgées, selon les autorités. Particulièrement touché, le comté de Lee, au sud-ouest de la péninsule, concentre 16 des décès recensés.

Les autorités ont dit s'attendre à ce que le bilan continue de s'alourdir. Les recherches se poursuivent notamment pour retrouver 17 passagers d'un bateau de migrants qui a chaviré mercredi près de l'archipel des Keys.

Des inondations en Caroline du Sud

A ce bilan humain s'ajoutent des dégâts matériels qualifiés d'"historiques" par le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, qui pourraient coûter plusieurs dizaines de milliards de dollars à l'économie américaine. Samedi matin, 1,3 million de foyers restaient privés d'électricité en Floride, selon le site spécialisé PowerOutages (en anglais).

Vendredi après-midi, Ian a touché terre dans un deuxième Etat américain, la Caroline du Sud. Retombé en catégorie 1 sur une échelle de 5, l'ouragan s'est accompagné de vents allant jusqu'à 140 km/h et a provoqué des inondations dans cet Etat ainsi qu'en Caroline du Nord. On ignorait, samedi matin, s'il avait fait des victimes dans cette zone. Redevenu une simple tempête, Ian doit s'affaiblir et se dissiper dans le courant de samedi, selon le Centre des ouragans américain.

Avant la Floride, Ian avait aussi frappé Cuba, tuant trois personnes et causant d'importants dégâts. De nombreux foyers y sont toujours privés d'électricité.

Selon une première étude rapide de scientifiques américains rendue publique vendredi, les pluies liées à l'ouragan Ian ont été accrues d'au moins 10% en raison du changement climatique. "Le changement climatique n'a pas causé l'ouragan, mais il l'a rendu plus humide," a expliqué Michael Wehner, un des scientifiques ayant participé à cette étude.