Etats-Unis : comment la Floride se prépare à affronter l'ouragan Milton

L'ouragan Milton est repassé en catégorie 5, le niveau le plus élevé, avant de toucher terre, mercredi 9 octobre, en Floride.

Les sirènes résonnent dans les rues de la Floride, évacuation obligatoire. L'ouragan Milton est attendu la nuit prochaine et il vient de repasser en catégorie 5, la plus dangereuse. Dans un comté de l'Etat, certains habitants sont encore là mais cette famille a tout préparé pour le départ. "Nous avons des lingettes, des couches pour changer les enfants. Les papiers les plus importants. Nous savons que l'ouragan arrive, on ne peut faire que se préparer", résume une habitante entourée de sa famille.

Un trafic routier très dense

D'autres ont déjà pris la route pour la grande ville de la côte, Tampa. L'ouragan est repassé en catégorie 5, le niveau le plus élevé, avant de toucher terre dans le sud-est des Etats-Unis mercredi. Les responsables politiques américains ont exhorté les habitants à fuir la zone d'impact de l'ouragan. Le trafic était très dense mardi sur les autoroutes de Floride, avec des stations-service prises d'assaut.