Dépression Kirk : la Vendée se prépare avant l'arrivée des pluies

À Velluire, en Vendée, habitants et élus locaux se préparent à accueillir les pluies de la dépression Kirk, attendue dans l'après-midi ou la soirée, mercredi 9 octobre.

Dans la commune de Velluire, en Vendée, un restaurateur dont l'établissement est situé juste à côté de la rivière locale guette le cours d'eau. Il espère qu'il ne sortira pas de son lit. "Ça arrive quand même très vite au niveau du restaurant", explique Fabrice Riefolo en pointant la berge.

Jusqu'à 90 mm d'eau attendus

La dépression Kirk devrait frapper dans l'après-midi et dans la soirée de mercredi 9 octobre. Jusqu'à 90 mm de pluie sont attendus.

En prévision, le barrage situé en amont de la commune se vide pour accueillir les fortes pluies. Alain Beneteau, maire de Velluire, se prépare également aux intempéries. "Nos digues ont été renforcées et rehaussées [...], s’il y a lieu, on sortira les bateaux et on avertira toute la population", assure-t-il. Dans la commune voisine, une habitante qui vit tout près de la rivière n'est pas rassurée, après des inondations en novembre dernier. La préfecture de Vendée invite les habitants à limiter le plus possible leurs déplacements.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus