Tickets restaurant : les restaurateurs sont contre leur utilisation dans les supermarchés

Pourra-t-on encore payer son panier de courses avec ses tickets restaurant l’an prochain ? Le gouvernement doit trancher. Selon des restaurateurs, cette dérogation a fait chuter leur chiffre d’affaires.

À l’heure du déjeuner, ils sont de plus en plus rares à régler leur repas en ticket restaurant, comme ce client qui préfère les garder pour plus tard. "On n’a pas forcément le temps d’aller au restaurant le midi", explique-t-il. Payer ses courses au supermarché avec des tickets restaurant est possible. Ce coup de pouce a été mis en place il y a deux ans et il pourrait encore durer. Le gouvernement pourrait prolonger leur utilisation dans les grandes surfaces, une bonne nouvelle pour certains. Actuellement, sur dix tickets, seulement quatre sont utilisés dans les restaurants, le reste étant dépensé dans les supermarchés.

Un manque à gagner pour les restaurateurs

Ce n’est pas du goût des restaurateurs. Pour certains, le manque à gagner est énorme. Des clients moins nombreux et plus économes, ce qui n’est pas sans conséquences pour ce restaurateur. En France, plus de 5 millions de personnes utilisent des tickets restaurant.

Découvrez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.