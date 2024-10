Intempéries : comment expliquer cet épisode de pluie exceptionnel ?

Comment expliquer cet épisode de pluie exceptionnel, qui, selon les spécialistes, est lié au changement climatique ? Explications.

De la pluie encore et encore : les parapluies et les capes sont de rigueur. À Nantes (Loire-Atlantique), on se prépare à des précipitations exceptionnelles, 80 à 90 millimètres, soit un mois de pluie en 24 heures. La dépression Kirk débarque après des semaines déjà très humides, accompagnées parfois d’inondations très impressionnantes. À Cannes, le mois de septembre 2024 est le plus pluvieux depuis 25 ans, de quoi miner le moral. Une lassitude après une succession de dépressions qui frappent la France dès la fin de l’été, plus tôt que d’habitude.

Le réchauffement climatique en cause

Des phénomènes météo classiques, mais dont les pluies gagnent en intensité à cause du réchauffement climatique. Ces dépressions se renforcent en passant au-dessus de l’Atlantique, dont les eaux se réchauffent. La dépression Kirk arrose des régions peu habituées à de telles précipitations.

