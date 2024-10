Dépression Kirk : sacs de sable, panneaux... En Seine-et-Marne, les habitants craignent des crues records

En Seine-et-Marne, le souvenir des intempéries de 2016 est encore vivace. À l'approche de la tempête Kirk, qui devrait déferler dans la nuit de mercredi à jeudi 10 octobre, les habitants se préparent à faire face aux crues annoncées.

En Seine-et-Marne, la pluie tombe déjà en abondance à la mi-journée, mercredi 9 octobre, et le cours d'eau flirte avec les berges. Les habitants se préparent à la montée des eaux que promet d'engendrer dans la soirée la dépression Kirk. À Bellot (Seine-et-Marne), on craint le pire, et chacun se barricade.

Le pic est prévu dans la nuit

"On devait faire des panneaux spéciaux anti-inondations, on n'a pas eu le temps de le faire, on ne pensait pas que ça reviendrait si vite", explique une habitante, qui amasse des sacs de sable et un panneau de fortune devant son entrée. Le pic de la crue est prévu cette nuit.

À quelques kilomètres, la commune de Pommeuse aussi se prépare à faire face aux crues. Les transports scolaires seront suspendus sur une partie de la tournée de jeudi. Certains habitants ont même décidé de partir. La rivière du Grand-Morin est surveillée de près, avec en tête, le record de la crue de 2016.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus