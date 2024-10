En images Les dégâts impressionnants de la tempête Hélène, qui a dévasté le sud-est des Etats-Unis et fait au moins 130 morts

Retour au calme et début des opérations de secours après le passage de la tempête Hélène. L'ouragan a causé la mort d'au moins 130 personnes, dont 57 en Caroline du Nord, 29 en Caroline du Sud, 25 en Géorgie et 14 en Floride, selon un bilan compilé par l'AFP à partir des déclarations d'autorités locales. "Il y a 600 personnes dont nous n'avons pas de nouvelles", a assuré lundi 30 septembre Liz Sherwood-Randall, conseillère à la sécurité intérieure du président américain.

La tempête, classée en catégorie 3, puis 4, a traversé six Etats du sud-est du pays : la Floride, où elle a touché terre jeudi, la Géorgie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, le Tennessee et la Virginie. Les dégâts y sont considérables, avec parfois des quartiers rayés de la carte et des routes coupées. Plusieurs zones restent inaccessibles et dépourvues de réseau téléphonique et d'électricité.

Des conséquences politiques

Face à cette situation, Donald Trump a estimé que l'Etat fédéral n'était "pas réactif" et a accusé plus tôt le gouvernement et les autorités démocrates de Caroline du Nord de "ne pas aider délibérément les gens dans les zones républicaines". Une affirmation balayée par le président Joe Biden, qui a répondu que le milliardaire mentait : "Ce qui me met en colère, [c'est qu'il] sous-entend que nous ne faisons pas tout ce qui est possible (...). C'est faux et c'est irresponsable."

Dans ce chaos, une belle histoire a émergé. Un homme et son chien ont été sauvés par les garde-côtes américains au large de l'île de Sanibel, en Floride, alors qu'ils étaient bloqués sur leur bateau en panne, avant l'arrivée de la tempête. Les garde-côtes ont publié une photo spectaculaire sur leur compte Instagram, où ils ont également partagé la vidéo du sauvetage. Franceinfo revient en images sur les dégâts provoqués par l'ouragan.

Un homme traverse une zone inondée sur la côte de Gulfport, en Floride, le 26 septembre 2024, après le passage de l'ouragan Hélène dans le golfe du Mexique. (THE WASHINGTON POST / GETTY IMAGES)

Un bateau retourné près des côtes de Saint Petersburg, en Floride, alors que la tempête Hélène, mesurée en catégorie 3, arrivait sur l'Etat, le 26 septembre 2024. (JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Des équipes d'électriciens travaillent sur les lignes après le passage de l'ouragan, le 27 septembre 2024 à Crystal River, en Floride. Lundi 30 septembre 2024 au soir, plus de 1,6 million de foyers et de commerces étaient encore privés d'électricité. (JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Des ouvriers débarrassent les routes du sable et des débris après le passage d'Hélène, le 28 septembre 2024 à Treasure Island, en Floride. (JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Vue aérienne des bateaux empilés devant des maisons situés le long des côtes de Treasure Island, en Floride, le 28 septembre 2024. (JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

L'enseigne d'un restaurant situé dans le quartier de Biltmore Village, près d'Asheville, en Caroline du Nord, est tombée à terre avec l'ouragan. Ce quartier a été partiellement détruit le 28 septembre 2024. (SEAN RAYFORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

La violence des vents, parfois mesurés à 225 km/h, a déraciné des arbres, comme à Valdosta, dans l'Etat de Géorgie, le 28 septembre 2024. (JOHN FALCHETTO / AFP)

Des débris charriés par la tempête sont empilés sur le pont reliant la ville de Lake Lure à Chimney Rock, en Caroline du Nord, bloquant la circulation, le 28 septembre 2024. (MELISSA SUE GERRITS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Des personnes font la queue pour acheter de l'essence après le passage de l'ouragan, le 29 septembre 2024 à Fletcher, en Caroline du Nord. (SEAN RAYFORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Des engins tentent de dégager une route dévastée par la tempête Hélène, le 30 septembre 2024, près de Fairview, en Caroline du Nord. (SEAN RAYFORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)