Ouragan Idalia en Floride : des milliers de maisons touchées

L’ouragan Idalia a fait de très gros dégâts en Floride, aux Etats-Unis. Deux personnes sont mortes, des milliers de foyers sont privés d’électricité.

Ils n’avaient sans doute jamais imaginé rentrer un jour chez eux en hydroglisseur. Dans les rues encore inondées de Crystal River (Floride), les habitants regagnent peu à peu leurs logements. Et si certains reviennent dans leur pick-up surélevé, d’autres font le tour du quartier à coups de pagaie. Le retour des sourires et du soleil, après de longues heures d’angoisse et d’attente. Lorsque l’ouragan Idalia frappe les côtes mercredi 30 août au matin, les vents atteignent par endroits plus de 200 km/h.

Moins dévastateur que prévu

Les pluies et la marée s’infiltrent à l’intérieur des terres, des milliers de maisons sont touchées. De l’aveu général, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Il faudra sans doute plusieurs jours pour évaluer les dégâts et ils sont importants. Mais le sentiment qui domine désormais chez les habitants, c’est le soulagement, car l’ouragan a été moins dévastateur que ne le craignaient les autorités.