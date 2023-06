Climat : le conservatoire des vignes obligé de déménager

Une partie des vignes entre la Méditerranée et l’étang de Thau pourrait être engloutie par la montée des eaux, alors pour préserver ce patrimoine, un projet de déménagement exceptionnel du conservatoire des vignes est en cours.

C’est un lieu unique entre l’étang de Thau et la plage de Marseillan (Hérault), à 50 kilomètres de Montpellier (Hérault) : le plus grand conservatoire de la vigne au monde. Il a pour but de répertorier toutes les espèces et les analyser. "Le domaine fait 12 hectares. On a 3 000 variétés ou cépages de vignes, ce qui représente la moitié des ressources génétiques mondiales", explique Patrice This, directeur de recherches à l'Institut national de recherche pour l’agriculture et l’environnement (INRAE) et coanimateur scientifique du Conservatoire de la vigne de Vassal.

6 500 lots à transporter

En tout, 50 pays sont représentés. La collection a été plantée dans les années 50, mais ce patrimoine génétique est aujourd'hui menacé par la montée des eaux et la salinité, la mer étant à quelques mètres de la culture. Pour préserver son trésor, l’INRAE n’a d’autre choix que de déménager son conservatoire. Il est trop risqué de déplacer les ceps de vignes, il faut donc recréer la collection presque entièrement. 6 500 lots vont donc être dupliqués un à un. C’est à 70 kilomètres de là, à Gruissan (Aude), que la vigne va être replantée. Un terrain de 11 hectares a été défriché et le sol travaillé en profondeur pour faciliter l’enracinement. Un dispositif qui pourrait être expérimenté ailleurs en Europe pour faire face aux nombreux défis du dérèglement climatique.