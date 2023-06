Climat : la France reste à la traîne dans la course à la transition écologique

La France n'est pas prête à faire face aux changements climatiques. C’est la conclusion du 5eme rapport du Haut conseil pour le climat pour qui la France a été dépassée par les événements de 2022.

2022 a été une année emblématique des conséquences du changement climatique. Des incendies dans des zones jusqu’ici épargnées ont été observés. 72 000 hectares ont brûlé. Des chutes de grêle sont survenues, le bilan est sombre. Le seul point positif de ce rapport est que la France diminue ses émissions de gaz à effet de serre : moins 2,7 % en 2022. Mais pour atteindre nos objectifs, il faudrait doubler ce rythme annuel d’ici 2030.

Des milliards d’euros en plus sont nécessaires

Le bâtiment et l’industrie ont fait des efforts. L’énergie et les transports pas assez. Pour financer la transition écologique, il faudrait 30 milliards d’euros de plus par an d’ici 2030, selon le rapport. Cela servirait, notamment, pour sauver les forêts qui captent de moins en moins de carbone. La mortalité des arbres a augmenté de 50% ces dix dernières années.