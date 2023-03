Disparition de Leslie et Kevin : un troisième suspect placé en garde à vue, l'enquête avance

L'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, en novembre dernier, progresse. En direct de Poitiers (Vienne), la journaliste Lucie Cecconi explique notamment qu'un troisième suspect a été placé en garde à vue.

Un troisième homme a été placé en garde à vue dans le cadre de l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin, en novembre dernier, dans les Deux-Sèvres. Un premier suspect, Tom, qui devait accueillir le couple le soir de sa disparition, a été mis en examen et vient de passer sa première nuit en prison, explique la journaliste Lucie Cecconi depuis Poitiers (Vienne), vendredi 3 mars. "Il a donné un alibi aux enquêteurs qui présente des incohérences. Ils sont certains que le jeune homme a menti."

Les portables de deux suspects ont borné au même endroit

Un autre individu a lui été placé en garde à vue mercredi. "Nathan sera présenté au juge dans l'après-midi en vue d'une éventuelle mise en examen. Selon nos confrères de Ouest-France, les portables des deux suspects, Nathan et Tom, auraient borné au même endroit le soir de la disparition de Leslie et Kevin", poursuit la journaliste. Une troisième personne, liée à Tom et déjà recherchée par les enquêteurs, sera quant à elle présentée au juge demain. Selon nos informations, un litige lié à la drogue pourrait être un motif, bien que d'autres pistes soient envisagées.