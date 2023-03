Affaire Langelin : la famille porte plainte contre quatre policiers

Aurélie Langelin avait été retrouvée morte et couverte d’échymoses au domicile de son conjoint, à Douai en 2021. Elle avait dénoncé son compagnon auprès des forces de l’ordre. La famille de la jeune femme de 33 ans a déposé plainte contre quatre policiers.

Y a-t-il eu non-assistance à personne en danger de la part des policiers qui ont vu Aurélie Langelin, quelques heures avant qu’elle ne soit tuée ? Le 31 mai 2021, la jeune femme de 33 ans décède dans une cité de Douai (Nord), sous les coups de son compagnon. Pourtant, un peu plus tôt dans la soirée, quatre policiers, alertés par les voisins, rendent visite au couple, mais repartent, quelques minutes après. Impardonnable, pour le frère de la victime.

Déterminer les responsabilités

Mardi 28 février, sa famille et lui ont déposé plainte contre les policiers. Depuis deux ans, sa famille se bat. Et en janvier 2022, le ministre de l’Intérieur mandate une enquête auprès de l’inspection générale de la police. D’après le rapport, les policiers ont été mis hors de cause, mais ni le voisinage, ni la famille n’ont été auditionnés, ce que regrette le frère de la victime. La famille attend désormais que cette instruction qui démarre permette de déterminer les responsabilités.