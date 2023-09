Collision avec la police à Élancourt : les versions des policiers s'entrechoquent avec les témoignages

Deux versions s’affrontent après la collision entre un véhicule de police et un adolescent de 16 ans qui circulait à moto à Élancourt (Yvelines). Le jeune est en état de mort cérébrale. Sa famille a porté plainte pour tentative d’homicide volontaire.

Il est environ 18h, mercredi 6 septembre, lorsqu'un véhicule de police tente d'interpeller un adolescent de 16 ans sur une motocross à Élancourt (Yvelines). Selon les policiers, il refuse de s'arrêter et prend la fuite. Les fonctionnaires le poursuivent alors. Un peu plus loin, un autre véhicule de police arrive par la droite. Une violente collision intervient entre les deux véhicules. Mais alors, que s'est-il vraiment passé ? Deux versions s'opposent. Les fonctionnaires affirment que le second véhicule a été appelé en renfort. Son conducteur aurait confirmé que la collision était accidentelle.



Une plainte pour homicide volontaire

L'avocat de la famille de la victime, qui s'appuie sur le témoignage d'un passant, conteste la version des policiers et a déposé plainte pour homicide volontaire. "Différents éléments nous permettent d'affirmer avec certitude que le véhicule de police a tenté, en tous les cas a réussi, à aller au contact de la moto en lui coupant la route et en la percutant", affirme Me Yassine Bouzrou, avocat du père de la famille. Alors que deux enquêtes ont été ouvertes, une source proche du dossier a confié à franceinfo qu'une vidéo montre que la voiture de police arrivait lentement à l'intersection où a eu lieu la collision. Elle est exploitée par l'IGPN. La victime est toujours en état de mort cérébrale.