G20 : l'Ukraine et le climat, les deux gros dossiers d'Emmanuel Macron

Le G20 débutera samedi 9 septembre à New Delhi (Inde), où Emmanuel Macron est attendu dans la matinée. Envoyée spéciale à New Delhi, la journaliste Christelle Méral indique, vendredi, qu'"Emmanuel Macron a un agenda chargé pour tenter d'avancer sur deux gros dossiers : l'Ukraine et le climat. Samedi et dimanche, il doit rencontrer plusieurs chefs d'État pour discuter de ces sujets".



Emmanuel Macron veut la sortie du charbon

"Sur l'Ukraine, Emmanuel Macron aimerait obtenir, comme l'an dernier, au G20 une condamnation de la guerre. Ce sera difficile car, si Vladimir Poutine est absent du G20, son ministre des Affaires étrangères s'y oppose. Xi Jinping sera lui aussi absent, et les Occidentaux risquent de ne pas réussir à faire bouger la Chine sur son soutien implicite à la Russie", ajoute la journaliste. "Autre sujet sensible : le climat. Le président français voudrait que soit actée la sortie du charbon, très polluant, et le triplement des capacités pour les énergies renouvelables, mais le renoncement aux énergies fossiles comme le pétrole s'annonce très compliqué. La Russie et l'Arabie Saoudite sont contre", précise Christelle Méral.