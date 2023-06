Morbihan : les méduses envahissent déjà les plages

Des méduses se retrouvent sur les plages de Ploemeur, dans le Morbihan, alors que l’été n’a pas encore commencé. C'est un effet du réchauffement climatique.

La présence impressionnante des méduses sur les plages de Ploemeur (Morbihan) est peut-être une des autres conséquences du réchauffement climatique. L’été n’est pas encore là qu’elles sont déjà arrivées en nombre sur les côtes lorientaises et leur présence n’étonne pas forcément au vu des conditions météo actuelles. “Elles vont arriver suivant la température de l’eau, suivant la quantité de nourriture qu’il y a. Elles peuvent venir d’un seul coup et c’est pour cela que l’on a parfois des échouages assez massifs”, commente Roman Portanguen, médiateur scientifique à l’Observatoire du Plancton.

Attention aux piqûres

Une méduse n’a que peu de prédateurs dans l’eau, en revanche, elle se nourrit de petits poissons. Une fois formés, les bancs vont se déplacer au gré des courants et échouer au hasard sur les côtes. “Je trouve que c’est magnifique, on dirait un petit champignon, une petite lampe qui nage”, dit une promeneuse. Mais il faut faire attention. Urticantes à divers degrés, il vaut mieux éviter de les caresser et en cas de contact, frotter avec du sable et rincer à l’eau de mer. Avec les épisodes de chaleur, de plus en plus de méduses vont apparaître.