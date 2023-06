Santé : l’agence du médicament alerte sur la tendance des Français à s’automédicamenter

France 3

Article rédigé par D.Mascret - France 3 France Télévisions

Les Français ont tendance à s’automédicamenter de plus en plus. Mais cette pratique n’est pas sans risque. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lance l’alerte. Le point avec Damien Mascret, médecin et journaliste sur le plateau du 12/13.

L'agence du médicament lance une campagne pour sensibiliser au bon usage du médicament, pour permettre aux Français de réduire l’automédication. Elle met en avant de nombreux conseils. Le premier conseil est de respecter la prescription du médicament. "Or, trois français sur dix adaptent par eux même la dose ou la durée du médicament prescrit. Dans certains cas, ça n’est pas grave mais avec d’autres, comme par exemple les antibiotiques si vous ne prenez pas toute la dose jusqu’au bout, vous risquez une rechute quelques jours plus tard parce que le traitement n’aura pas nettoyé toutes les bactéries qui restent", précise Damien Mascret. Ne pas faire de mélange de médicaments seul Le deuxième conseil est de ne pas faire un mélange de médicaments. "Un Français sur cinq prend des doses plus fortes, ou prend plusieurs médicaments. Le risque, c’est non seulement de ne pas augmenter l’efficacité, mais en plus d’augmenter les effets indésirables", poursuit le médecin et journaliste. Le troisième conseil de l’agence du médicament est de ne pas prêter ses médicaments à une autre personne, "même à quelqu’un qui a les mêmes symptômes que soi, car votre médicament peut être dangereux pour lui pour des raisons que vous ignorez. Pourtant, une personne sur deux le fait parfois, et une personne sur dix le fait souvent", conclut Damien Mascret.