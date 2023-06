Etats-Unis : les fumées des incendies dans l’est du Canada se propagent jusqu’à New York

Il est impossible de voir le haut des gratte-ciels à New York aux Etats-Unis. Ils sont cachés par d’épais nuages, conséquence des feux de forêts qui ravagent l’est du Canada.

C'est une image inquiétante au-dessus d’Ottawa. La capitale canadienne est sous un ciel orangé, chargé d’une épaisse fumée aux particules fines. C'est la conséquence des 160 incendies, encore actifs, qui ravagent le Québec. Cela a un risque pour la santé des habitants. "C’est partout autour de nous, on le sent", avance un riverain. Les fumées ont traversé sur des centaines de kilomètres à cause du vent, pour se retrouver dans certaines villes américaines comme New York.

10 000 Canadiens ont quitté leur domicile

La qualité de l’air au Canada et aux Etats-Unis se dégrade à des niveaux inégalés selon les experts. "Le niveau de l’air est aujourd’hui bien plus inquiétant que ce que l’on peut observer dans une ville très polluée d’Asie", détaille Pr Loren Wold, de l’université d’Etat de l’Ohio. Au Canada, la pluie est attendue mercredi 7 juin. Elle pourrait aider les pompiers à lutter contre les flammes qui ravagent la végétation, notamment au nord de Montréal. 10 000 Canadiens ont quitté leur domicile depuis le début des incendies.