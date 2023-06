Allemagne : Aldric Galhaut vise la victoire au championnat de barbe dans la catégorie Verdi

Un Français pourrait bien remporter le championnat de barbe et moustache en Allemagne ce week-end. La France dispose plusieurs prétendants dont Aldric Galhaut. Les équipes de France 3 sont allées à sa rencontre.

23 centimètres de poils et une moustache que l’on devine. Après plusieurs mois de patience, Aldric Galhaut va se rendre au championnat de barbe et moustache. “C’est un grand plaisir, on va représenter la France avec plusieurs barbus”, explique-t-il. Il a décidé de donner à sa barbe toute son originalité il y a 10 ans. “Je me suis mis à faire la moustache, et après les gens m’ont dit que je pouvais faire de la compétition”, détaille-t-il.

L'entretien annuel est important

Pour une coupe de championnat du monde dans la catégorie Verdi, l’entretien est important. “La barbe peut être la plus belle du monde ce jour-là, mais si l’entretien n’est pas apporté tout au long de l’année, ça se voit. Et c’est ce qui fait perdre”, affirme Samuel Olen, barbier. Avant l’avis du jury, les équipes de France 3 sont allées recueillir les avis du public à Abbeville dans la Somme. “Elle est très belle, très soignée”, note un riverain. Les résultats seront connus ce week-end.