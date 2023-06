Biodiversité : le retour des méduses sur la côte atlantique et en Méditerranée

Plusieurs milliers de méduses ont été découvertes ces derniers jours sur des plages du littoral atlantique, et en Mediterrannée. Comment s'explique ce phénomène ?

Cette arrivée massive de méduses, translucides, bleues ou roses, s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs. D'abord l'augmentation de la température : l'eau a gagné 3°C ou 4°C supplémentaires par endroits ces dernières semaines. Si on y ajoute l'abondance de zooplancton en ce moment, donc des larves de poisssons, de crabes ou d'oursins qui nourrissent les méduses, cela favorise leur reproduction au large, explique Grégory Beaugrand, bio-climatologue et directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Elles peuvent se multiplier très vite, en l'espace de trois ou quatre semaines.

Si en plus il y a certaines certaines conditions de vent, qui créent des courants de surface et qui poussent les méduses vers le littoral, on peut se retrouver effectivement avec des centaines d'échouages qui se concentrent d'un coup sur certaines plages. Récemment des milliers de méduses ont été signalées en Charente-Maritime, Loire-Atlantique et Finistère. Coté Méditerranée, elles font aussi leur retour autour de Perpignan et entre Marseille et Nice.

Cela ne veut pas dire qu'on est spécifiquement dans une année à méduses car c'est un phénomène tout à fait naturel et transitoire. À l'avenir, ce phénomène d'échouage de méduses sur les plages pourrait devenir plus fréquent en raison du réchauffement climatique car elles aiment les courants chauds. Par ailleurs, la surpêche favorise aussi leur présence, puisque le poisson est un prédateur des jeunes méduses et s'il n'y a plus assez, les populations de méduses augmentent. Le phénomène est donc normal et transitoire.

En cas de contact avec une méduse

Si l'on se fait piquer, il faut commencer par rincer la brûlure à l'eau de mer, surtout pas à l'eau douce car cela libère le venin et augmente la douleur. Ensuite pour réussir à enlever, sans les toucher, les filaments urticants restés collés sur la peau, le plus simple est d'appliquer un peu de sable humide et de gratter doucement avec par exemple avec une carte format carte bancaire.

En général les piqûres sont bénignes mais évidemment en cas de gonflement anormal, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin.

