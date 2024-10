Massif du Jura : avec le manque de neige, les stations se réinventent

Avec le réchauffement climatique, les périodes d'ouverture des stations de ski sont réduites. Les professionnels de la neige pensent à leur future activité.

À deux mois de la saison d'hiver, un loueur de ski apprend que les pistes au pied desquelles il est installé n'ouvriront plus. "Ce sera peut-être la dernière saison. C'est peut-être la fin de cinquante ans d'activité", regrette Aimé Sandona, loueur de skis. Métabief (Doubs) était pourtant l'un des plus grands sites de ski alpin du massif du Jura, entre 900 et 1400 mètres d'altitude. Cet hiver, un tiers du domaine de Métabief restera fermé. Le réchauffement climatique réduit de plus en plus les périodes d'ouverture.

Des activités hors neige se développent

Les collectivités qui exploitent la station ont décidé de limiter les frais. Il est difficile d'envisager une fermeture pour ceux qui ne vivent que du ski. Un restaurant ouvert essentiellement l'hiver est situé au milieu des pistes concernées par la fermeture. Luge sur rail, VTT… Depuis plusieurs années, des activités hors neige se sont développées. De nombreux acteurs misent sur un tourisme quatre saisons.

