Budget 2025 : les hausses d'impôts et d'économies pourraient avoir des effets pervers sur la croissance Temps de lecture : 1min - vidéo : 1min Budget 2025 : les hausses d'impôts et d'économies pourraient avoir des effets pervers sur la croissance Budget 2025 : les hausses d'impôts et d'économies pourraient avoir des effets pervers sur la croissance (France 2) Article rédigé par France 2 - J.-P. Chapel France Télévisions JT de 20h France 2

Le Premier ministre a prévu plus d'impôts et plus d'économies dans son projet de budget 2025. Présent sur le plateau du 20 Heures, mercredi 16 octobre, le journaliste Jean-Paul Chapel explique que cela pourrait impacter négativement la croissance.

Le Premier ministre veut, coûte que coûte, contenir le déficit budgétaire à 5% du PIB, mais il a peut-être oublié un détail. "Plus d'impôts ou plus d'économies, dans les deux cas, cela peut avoir des effets pervers, notamment sur la croissance", indique le journaliste Jean-Paul Chapel dans le 20 Heures, mercredi 16 octobre. Le gouvernement prévoit 1,1% de croissance en 2025. "C'est sans doute un peu optimiste. Avec le tour de vis annoncé, l'OFCE, un organisme indépendant, a refait ses calculs et prévoit seulement 0,8% de croissance", poursuit Jean-Paul Chapel.

"Moins de croissance, c'est aussi moins d'emplois" "Moins de croissance, c'est moins d'activité et donc moins de recettes pour l'État (impôts et cotisations). Et ça, ça creuse le déficit", souligne le journaliste. Le gouvernement vise 5% de déficit en 2025. Pour l'OFCE, il serait plutôt à 5,3% du PIB. "Moins de croissance, c'est aussi moins d'emplois", rappelle également Jean-Paul Chapel. Le taux de chômage, actuellement à 7,3% de la population active, pourrait passer à 8% à la fin de l'année prochaine, toujours selon l'OFCE. Regardez l'intégralité de la chronique dans la vidéo ci-dessus. Parmi nos sources : Gouvernement

OFCE Liste non exhaustive.