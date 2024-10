Budget 2025 : la bataille sur les recettes fiscales a commencé à l'Assemblée

Dans l'Assemblée nationale divisée, les trois groupes principaux se retrouvent sur plusieurs mesures annoncées pour le budget 2025. Mais des points continuent de faire débat.

À l'Assemblée nationale, la bataille du budget est lancée, mercredi 16 octobre. Parmi les sujets qui font débat : la hausse de la taxe sur l'électricité. La mesure fait presque l'unanimité contre elle. La gauche, une partie de la droite et l'extrême droite font front commun. L'ex-majorité est plus floue. Au MoDem par exemple, pas d'amendement contre cette hausse.

La taxation exceptionnelle pour les grosses entreprises divise

Au sujet du gel temporaire des pensions de retraite, le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire désapprouvent la mesure, qui est aussi inacceptable pour les députés LR. Ce gel embarrasse jusque dans les rangs de la majorité. La taxation exceptionnelle pour les grosses entreprises divise. Elle est insuffisante pour le NFP qui souhaite taxer davantage les grands groupes. L'ex-majorité est partagée, tandis que Les Républicains approuvent la proposition. L'impôt exceptionnel pour les plus riches est soutenu par la droite républicaine et le RN, quand la gauche veut aller encore plus loin.

