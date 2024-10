Alimentation : l'Institut Montaigne propose d'augmenter la TVA sur les produits sucrés Temps de lecture : 1min - vidéo : 2min Alimentation : l'Institut Montaigne propose d'augmenter la TVA sur les produits sucrés Alimentation : l'Institut Montaigne propose d'augmenter la TVA sur les produits sucrés (France 2) Article rédigé par France 2 - F. Griffond, S. Soubane, J.-C. Batteria, O. Martin, M. Hauville, R. Mathé, N. Baker, R. Monjanel, France 3 Île-de-France France Télévisions JT de 20h France 2

L'Institut Montaigne, un groupe de réflexion libéral, propose de taxer davantage les produits sucrés. La TVA sur ces produits passerait de 5,5% à 20% et avec l'argent récolté, on distribuerait des chèques alimentaires aux moins favorisés pour qu'ils puissent acheter des fruits et légumes.

Les produits sucrés bénéficient d'une TVA réduite à 5,5%, comme tous les produits alimentaires. Mais l'Institut Montaigne, un groupe de réflexion libéral, voudrait les taxer à 20%. Cela financerait un chèque alimentaire de 30 euros par mois, qui permettrait aux ménages les plus modestes d'acheter des fruits et légumes. Cette taxe, dont le principe devrait être validé par l'Europe, permettrait de gommer quelques exceptions. Par exemple, une tablette de chocolat noir est taxée à 5,5%, alors que la même au chocolat au lait est taxée à 20%.

Un enjeu de santé publique Pour le nutritionniste Pr Boris Hansel, le fait de rendre plus chers les produits les plus sucrés a bien un intérêt : "L'idée, ce n'est pas d'interdire de manger des produits gras, sucrés, pour le plaisir de temps en temps. L'idée, c'est d'aider les personnes, et en particulier les plus en difficulté, en situation de précarité, à ajuster leur alimentation pour aller vers les fruits et légumes et réduire ces produits gras, sucrés." Réduire la fracture alimentaire est un enjeu de santé publique, car un Français sur trois ne parvient pas à s'alimenter correctement tous les jours. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.